Sfilata Giorgio Armani PE 2021: come vedere la diretta (Di sabato 26 settembre 2020) Sabato 26 settembre alle ore 21,15 Giorgio Armani sfilerà in televisione. La Sfilata, che si preannuncia un evento che rimarrà nella storia, è la prima volta in assoluto, sarà trasmessa sul canale televisivo de La7 all'interno di uno speciale condotto da Lilli Gruber. E per chi non avesse la possibilità di stare davanti al piccolo schermo, niente paura: in contemporanea, lo show si potrà vedere sui su Armani.com, sui canali social del marchio e sulla piattaforma di Camera Nazionale della Moda Italiana. Leggi su gqitalia (Di sabato 26 settembre 2020) Sabato 26 settembre alle ore 21,15sfilerà in televisione. La, che si preannuncia un evento che rimarrà nella storia, è la prima volta in assoluto, sarà trasmessa sul canale televisivo de La7 all'interno di uno speciale condotto da Lilli Gruber. E per chi non avesse la possibilità di stare davanti al piccolo schermo, niente paura: in contemporanea, lo show si potràsui su.com, sui canali social del marchio e sulla piattaforma di Camera Nazionale della Moda Italiana.

