Se il coming out di Gabriel Garko al GF Vip fosse stato gestito da altre conduttrici (Di sabato 26 settembre 2020) Torna la mia amatissima (e imitatissima, male) rubrica 'se l'avessero fatto altre conduttrici'. Ieri sera al GF Vip Gabriel Garko ha fatto coming out, ma cosa sarebbe successo se al posto di Signorini ci fossero state altre conduttrici? Mara Venier. "Amore della zia vieni qui facciamoci un selfie prima di iniziare che così lo pubblico subito su Instangran. Ma quanto sei bello?! Tesoro sai quanto bene ti voglio e quanto siamo amici, ci conosciamo da quando facevo la stracciarola a Roma, adesso però so che vuoi leggere una lettera. Mica sarà una roba lunga bello della zia vero? Amore ma quindi diciamolo chiaro, sei gay, bravo, e ci voleva così tanto. Dai che siamo nel 2020 non cambia nulla. Amore mio ma ...

