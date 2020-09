Parigi | attacco all’ex sede di Charlie Hebdo L’aggressore confessa | non sopportava le caricature di Maometto

Leggi su open.online

(Di sabato 26 settembre 2020) Nonledel profeta. Per questo motivo Alì H., pachistano di 18 anni ha ferito, ieri, con una mannaia, quattro persone che si trovavano davanti alla vecchiadi, due di loro in modo grave. Arlo è lui stesso, come riportano fonti vicine all’inchiesta. L’uomo, dunque ha riconosciuto e rivendicato il suo atto e, stando alle informazioni ottenute dalla tv BFM, avrebbe riconosciuto «una dimensione politica della sua azione». L’attentatore – che inizialmente avrebbe voluto incendiare l’edificio – ha dichiarato agli inquirenti che pensava di agire contro la redazione di(che, invece, sì è ...