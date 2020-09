Omicidio Willy, l’autopsia: “I fratelli Bianchi gli hanno spezzato il cuore in due” (Di sabato 26 settembre 2020) Sono agghiaccianti gli esiti preliminari dell’autopsia sul corpo di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso a Colleferro lo scorso 6 settembre, dopo essere intervenuto per sedare una lite e difendere un amico. Omicidio Willy, i dettagli dell’autopsia Secondo i primi riscontri sul suo cadavere, gli aggressori hanno provocato lesioni su tutti gli organi interni: milza, … L'articolo Omicidio Willy, l’autopsia: “I fratelli Bianchi gli hanno spezzato il cuore in due” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 26 settembre 2020) Sono agghiaccianti gli esiti preliminari dell’autopsia sul corpo diMonteiro Duarte, il 21enne ucciso a Colleferro lo scorso 6 settembre, dopo essere intervenuto per sedare una lite e difendere un amico., i dettagli dell’autopsia Secondo i primi riscontri sul suo cadavere, gli aggressoriprovocato lesioni su tutti gli organi interni: milza, … L'articolo, l’autopsia: “Igliilin due” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

