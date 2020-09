L'Eccidio di Bassano, 76 anni fa: in memoria dei 31 partigiani uccisi dai nazifascisti (Di sabato 26 settembre 2020) La mattina del 26 settembre del 1944, 31 persone furono impiccate dai nazifascisti dugli alberi lungo il viale principale di Bassano del Grappa. Fu l'apice dell'operazione Piave, ordinata dal comando ... Leggi su globalist (Di sabato 26 settembre 2020) La mattina del 26 settembre del 1944, 31 persone furono impiccate daidugli alberi lungo il viale principale didel Grappa. Fu l'apice dell'operazione Piave, ordinata dal comando ...

