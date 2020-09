L’Allieva 3 Giorgia Gambuzza «Vi presento Giulia D’Angelo la nuova specializzanda affascinata da Alice e Claudio» Intervista

Leggi su spettacoloitaliano

(Di sabato 26 settembre 2020)saràD'Angelo ne L'Allieva 3 «Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi sono due grandi esempi di professionalità» Dopo le interviste a Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, Fabrizio Coniglio e Antonia Liskova vi presentiamo in anteprima su Spettacolo Italiano la new entry de L’Allieva 3,. In diretta su Instagram con Alberto Fuschi, la giovanissima attrice, già conosciuta per i ruoli in Don Matteo e L’Isola di Pietro, ha parlato del suo nuovo personaggio ...