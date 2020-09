Grande Fratello Vip, Gabriel Garko fa coming out in diretta con Adua Del Vesco: «Era il ?segreto di Pulcinella?» (Di sabato 26 settembre 2020) Grande Fratello Vip, Gabriel Garko fa coming out in diretta con Adua Del Vesco: «Era il ?segreto di Pulcinella?». L'attore è entrato nella casa annunciando,... Leggi su leggo (Di sabato 26 settembre 2020)Vip,faout inconDel: «Era il ?di?». L'attore è entrato nella casa annunciando,...

stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : Abbiamo ascoltato la storia di Denis, uguale a quella di tanti ragazzi e ragazze. Online e offline. Grande Fratello… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - bigpulce : RT @BrambillaLuca: Non guardo Grande Fratello dai tempi di Orwell. - cri48748939 : RT @BlackOutTotale: - Grande Fratello - Grande Fratello Vip - Temptation Island - Uomini e Donne - La Pupa e il Secchione - C’è Posta per T… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, buco nella regia in piena notte: "In quella mezz'ora...", girano strane teorie Liberoquotidiano.it GF Vip, Gabriel Garko fa outing in diretta: "Ora voglio vivere la mia vita"

Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini, Gabriel Garko ha implicitamente rivelato la sua omosessualità in una lettera scritta ad Adua Del Vesco. I due avevano avuto u ...

Chi è Giuliano Condorelli: curiosità sul fidanzato di Adua Del Vesco

Giuliano Condorelli ha attirato la curiosità della cronaca rosa perché è il fidanzato di Adua Del Vesco, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 5. Italo-tedesco, vanta un profilo Instagram mo ...

Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini, Gabriel Garko ha implicitamente rivelato la sua omosessualità in una lettera scritta ad Adua Del Vesco. I due avevano avuto u ...Giuliano Condorelli ha attirato la curiosità della cronaca rosa perché è il fidanzato di Adua Del Vesco, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 5. Italo-tedesco, vanta un profilo Instagram mo ...