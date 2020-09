Giuseppe Conte | Stop a quota 100

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 26 settembre 2020) “100 è un progetto triennale di riforma che veniva a supplire a un disagio sociale. Non è all’ordine del giorno il rinnovo di100”. Lo dice il premieral festival dell’Economia di Trento.“Tra le riforme che ci aspettano - spiega- possiamo anche lavorare su quella delle pensioni. Dobbiamo metterci attorno a un tavolo: ad esempio fare una lista dei lavori usuranti mi sembra la prospettiva migliore. Un professore universitario vorrebbe lavorare a settant’anni, mentre in tanti lavori usuranti non possiamo prospettare una vita lavorativa così lunga. Dobbiamo avere il coraggio di differenziare”.