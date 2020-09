Garko tira una frecciatina a Zorzi e commenta pure Imparato (Di sabato 26 settembre 2020) Il coming out di Gabriel Garko ha fruttato (in tutti i sensi, considerando la cifra monster che si sarebbe intascato per partecipare al Grande Fratello Vip) anche un bel po’ di migliaia di followers su Instagram, arrivando a quota mezzo milione. Un traguardo che l’attore ha deciso di festeggiare con un post tirando anche una frecciatina sottile (e senza fare il nome) a Tommaso Zorzi, che all’intero della Casa ha fatto una battuta su lui ed Adua imitando Barbara d’Urso. “Benvenuti ad una nuova puntata! Stasera esclusive choc. Nell’ascensore di Live Non è la d’Urso avremo Adua Del Vesco con Gabriel Garko. Chi dei due porta la gonna?” Durante l’imitazione Zorzi ha indossato i tacchi, per questo Garko ha ... Leggi su biccy (Di sabato 26 settembre 2020) Il coming out di Gabrielha fruttato (in tutti i sensi, considerando la cifra monster che si sarebbe intascato per partecipare al Grande Fratello Vip) anche un bel po’ di migliaia di followers su Instagram, arrivando a quota mezzo milione. Un traguardo che l’attore ha deciso di festeggiare con un postndo anche unasottile (e senza fare il nome) a Tommaso, che all’intero della Casa ha fatto una battuta su lui ed Adua imitando Barbara d’Urso. “Benvenuti ad una nuova puntata! Stasera esclusive choc. Nell’ascensore di Live Non è la d’Urso avremo Adua Del Vesco con Gabriel. Chi dei due porta la gonna?” Durante l’imitazioneha indossato i tacchi, per questoha ...

