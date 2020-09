Elisabetta Gregoraci rimprovera Adua | Paura del Covid-19 dopo l’abbraccio al GF Vip (Di sabato 26 settembre 2020) L’abbraccio tra Gabriel Garko e la sua ex fidanzata ha fatto intenerire tutti tranne una vip: Elisabetta Gregoraci che, rimprovera Adua. La gieffina Elisabetta Gregoraci rimprovera Adua Del Vesco per la superficialità con cui si è lasciata andare al suo abbraccio con l’attore Gabriel Garko. La Gregoraci è gelosa? In realtà la vera Paura è … L'articolo Elisabetta Gregoraci rimprovera Adua Paura del Covid-19 dopo l’abbraccio al GF Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 26 settembre 2020) L’abbraccio tra Gabriel Garko e la sua ex fidanzata ha fatto intenerire tutti tranne una vip:che,. La gieffinaDel Vesco per la superficialità con cui si è lasciata andare al suo abbraccio con l’attore Gabriel Garko. Laè gelosa? In realtà la veraè … L'articolodel-19l’abbraccio al GF Vip proviene da www.meteoweek.com.

