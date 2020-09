Elettra Lamborghini con velo e abito bianco. Le immagini dal matrimonio con Afrojack (Di sabato 26 settembre 2020) abito bianco con velo a coprirle il capo, Elettra Lamborghini ha dtto sì al suo Afrojack. L'ereditiera più social che che c'è e il dj olandese Nick van de Wall si sono sposati a Villa Balbiani sul lago di Como. Uno scatto dell'altare dove si è svolta la cerimonia è stato pubblicato su Instagram dall'organizzatore di eventi Vincenzo Dascanio: che commenta: "Just married". Intanto arrivano le prime immagine dalla splendida villa dove si svolge l'evento. La Provincia di Como ha pubblicato un video che mostra l'arrivo, a bordo di una Lamborghini azzurra, naturalmente di Elettra seduta accanto al padre. abito bianco con le braccia scoperte, velo e ... Leggi su iltempo (Di sabato 26 settembre 2020)cona coprirle il capo,ha dtto sì al suo. L'ereditiera più social che che c'è e il dj olandese Nick van de Wall si sono sposati a Villa Balbiani sul lago di Como. Uno scatto dell'altare dove si è svolta la cerimonia è stato pubblicato su Instagram dall'organizzatore di eventi Vincenzo Dascanio: che commenta: "Just married". Intanto arrivano le prime immagine dalla splendida villa dove si svolge l'evento. La Provincia di Como ha pubblicato un video che mostra l'arrivo, a bordo di unaazzurra, naturalmente diseduta accanto al padre.con le braccia scoperte,e ...

Corriere : Elettra Lamborghini: oggi pomeriggio le nozze con Afrojack sul Lago di Como - tempoweb : #ElettraLamborghini con velo e abito bianco. Le immagini dal #matrimonio con #Afrojack #26settembre… - justrooxyWords_ : RT @_claarissa: Sto seguendo i preparativi del matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack dalle storie di Enzo Miccio e mi è venuto in me… - Laura_in_cucina : #elettralamborghini , oggi il matrimonio con #Afrojack a Villa Balbiano - andratuttobenee : so già che l'unico difetto del matrimonio di elettra lamborghini è non aver invitato me -