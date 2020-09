Crotone-Milan 27 settembre ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 26 settembre 2020) Giovanni Stroppa mosse i suoi primi passi nel calcio di vertice proprio con il, esordendo in serie A con i rossoneri nel 1989 contro il Cesena e segnando anche una rete. Ed è proprio contro i rossoneri che giocherà la sua prima partita casalinga da allenatore in serie A dopo un esordio non certo … InfoBetting: Scommesse Sportive e