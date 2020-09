Coronavirus: Cina continentale, zero contagi locali (Di sabato 26 settembre 2020) ANSA, - PECHINO, 26 SET - Nessuna nuova infezione da Covid-19 trasmessa a livello "locale" è stata segnalata ieri in Cina continentale, dove invece sono stati registrati altri 15 casi provenienti dall'... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 settembre 2020) ANSA, - PECHINO, 26 SET - Nessuna nuova infezione da Covid-19 trasmessa a livello "locale" è stata segnalata ieri in, dove invece sono stati registrati altri 15 casi provenienti dall'...

(ANSA) - PECHINO, 26 SET - Nessuna nuova infezione da Covid-19 trasmessa a livello "locale" è stata segnalata ieri in Cina continentale, dove invece sono stati registrati altri 15 casi provenienti dal ...

Coronavirus oggi, bollettino Covid del 26 settembre. I dati in diretta in Emilia Romagna

Bologna, 26 settembre 2020 - Sono attesi, come al solito, nel pomeriggio i nuovi casi di coronavirus in Emilia Romagna ... sulla base delle esperienze maturate in altri Paesi, tra cui Cina e Stati ...

(ANSA) - PECHINO, 26 SET - Nessuna nuova infezione da Covid-19 trasmessa a livello "locale" è stata segnalata ieri in Cina continentale, dove invece sono stati registrati altri 15 casi provenienti dal ...
Bologna, 26 settembre 2020 - Sono attesi, come al solito, nel pomeriggio i nuovi casi di coronavirus in Emilia Romagna ... sulla base delle esperienze maturate in altri Paesi, tra cui Cina e Stati ...