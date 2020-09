Caldirola, è tutto vero: due squilli per l’esordio in A (Di sabato 26 settembre 2020) Doppietta all’esordio in Serie A, a ventinove anni suonati (nel calcio non sono pochi): la favola di Luca Caldirola ha tanto da insegnare. In primis, che non è mai troppo tardi. Difficilmente infatti il difensore del Benevento dimenticherà la giornata di oggi, con due gol che sono valsi una rimonta da urlo per i sanniti, e in un esordio migliore non poteva sperare il suo allenatore Filippo Inzaghi. Cresciuto nel vivaio dell’Inter, nonostante fosse dichiaratamente un tifoso del Milan, l’esordio di Caldirola nel massimo campionato italiano arriva dopo una lunga gavetta, fatta di prestiti ed esperienze all’estero: il Vitesse nella stagione 2010-2011 e il Werder Brema tra il 2013 ed il 2015, con la parentesi Darmstadt. In Italia ha vestito anche la maglia del Cesena e del Brescia. Poi, nel gennaio del 2019, ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 settembre 2020) Doppietta all’esordio in Serie A, a ventinove anni suonati (nel calcio non sono pochi): la favola di Lucaha tanto da insegnare. In primis, che non è mai troppo tardi. Difficilmente infatti il difensore del Benevento dimenticherà la giornata di oggi, con due gol che sono valsi una rimonta da urlo per i sanniti, e in un esordio migliore non poteva sperare il suo allenatore Filippo Inzaghi. Cresciuto nel vivaio dell’Inter, nonostante fosse dichiaratamente un tifoso del Milan, l’esordio dinel massimo campionato italiano arriva dopo una lunga gavetta, fatta di prestiti ed esperienze all’estero: il Vitesse nella stagione 2010-2011 e il Werder Brema tra il 2013 ed il 2015, con la parentesi Darmstadt. In Italia ha vestito anche la maglia del Cesena e del Brescia. Poi, nel gennaio del 2019, ...

