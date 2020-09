Ascolti tv, al GF VIP 5 non basta Garko: è ancora flop clamoroso (Di sabato 26 settembre 2020) Il venerdì è ricchissimo di proposte su tutti i canali free. E ce n’è per tutti i gusti: dai dolci di Bake Off alle inchieste di Quarto Grado passando per la satira di Crozza e per lo spettacolo di Tale e quale show. E poi c’è anche l’Alberto Angela di Mediaset, Giacobbo con il suo Freedom; c’è il Grande Fratello VIP che cerca in tutti i modi di emergere in questo palinsesto così ricco. La gara agli Ascolti della prima serata del venerdì è complicatissima e lo è stata anche il 25 settembre 2020. Signorini, che veniva da tre puntate con Ascolti in negativo per il Grande Fratello, ha cercato in tutti i modi di attirare l’attenzione del pubblico. Ma per l’ennesima volta si è capito che ciò che succede sui social, non coinvolge realmente il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 26 settembre 2020) Il venerdì è ricchissimo di proposte su tutti i canali free. E ce n’è per tutti i gusti: dai dolci di Bake Off alle inchieste di Quarto Grado passando per la satira di Crozza e per lo spettacolo di Tale e quale show. E poi c’è anche l’Alberto Angela di Mediaset, Giacobbo con il suo Freedom; c’è il Grande Fratello VIP che cerca in tutti i modi di emergere in questo palinsesto così ricco. La gara aglidella prima serata del venerdì è complicatissima e lo è stata anche il 25 settembre 2020. Signorini, che veniva da tre puntate conin negativo per il Grande Fratello, ha cercato in tutti i modi di attirare l’attenzione del pubblico. Ma per l’ennesima volta si è capito che ciò che succede sui social, non coinvolge realmente il ...

Unf_Tweet : CHE FLOP #Ascoltitv, al GF VIP 5 non basta Garko: è ancora flop clamoroso - iamsalvonic : Il GRANDE FRATELLO VIP più bello in assoluto con ascolti da record - infoitcultura : GF Vip ascolti TV: dopo il flop, come andrà stasera? - ZeusMega : @_Alessio_88 Più che altro non capisco perché fare un'edizione mista Nip/VIP e poi una completamente Nip... Era mol… - saretta9742 : @sarapomess Peccato che gli ascolti non sono come quelli del GF VIP 2. Non capisco perché. -