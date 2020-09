“Vivere all’italiana, una delle cose più desiderate nel mondo”, Franceschini e CdP per il turismo (Di venerdì 25 settembre 2020) E’ un passaggio importante, volto al rilancio dell’immagine del Paese, per ritrovare quella centralità che merita, nell’ambito delle maggiori realtà turistiche mondiali. Nasce dunque il Fondo Nazionale del turismo, grazie alla spinta determinante di Cdp, il cui Ad, Fabrizio Palermo, che ha giustamente definito il “turismo il settore trainante per il paese, che sta soffrendo molto per le conseguenze della pandemia”. Ed eccolo l’accordo con il ministero dei Beni culturali che si materializza attraverso un Fondo di ben 2 miliardi di euro. Una ‘chiave’ magica che aprirà le più belle realtà architettoniche (ville, palazzi e tenute), e paesaggistiche, capaci di rappresentare a meglio il ‘bello ed unico’ che caratterizza l’Italia. Cassa ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 settembre 2020) E’ un passaggio importante, volto al rilancio dell’immagine del Paese, per ritrovare quella centralità che merita, nell’ambitomaggiori realtà turistiche mondiali. Nasce dunque il Fondo Nazionale del, grazie alla spinta determinante di Cdp, il cui Ad, Fabrizio Palermo, che ha giustamente definito il “il settore trainante per il paese, che sta soffrendo molto per le conseguenze della pandemia”. Ed eccolo l’accordo con il ministero dei Beni culturali che si materializza attraverso un Fondo di ben 2 miliardi di euro. Una ‘chiave’ magica che aprirà le più belle realtà architettoniche (ville, palazzi e tenute), e paesaggistiche, capaci di rappresentare a meglio il ‘bello ed unico’ che caratterizza l’Italia. Cassa ...

italiaserait : “Vivere all’italiana, una delle cose più desiderate nel mondo”, Franceschini e CdP per il turismo - repubblica : RT @RepubblicaTv: 'Lockdown all'italiana', il trailer del nuovo film di Enrico Vanzina: Due coppie stanno per separarsi, ma il lockdown le… - RepubblicaTv : 'Lockdown all'italiana', il trailer del nuovo film di Enrico Vanzina: Due coppie stanno per separarsi, ma il lockdo… - ema_scimeca : Non è fantastico vivere in un paese in cui a un ragazzino figlio di genitori immigrati, nato in italia non sia conc… - marpa60a : @Giampier601 @matteorenzi @EugenioGiani Il Veneto è la migliore regione italiana ! Vai a vivere in Campania e poi n… -

Ultime Notizie dalla rete : “Vivere all’italiana Coronavirus, il sindaco di Milano Beppe Sala al Corriere: «Due mesi per la ripresa, guardiamo alla Cina» Corriere della Sera