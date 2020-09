Tutti strillano, nessuno decide: nella polveriera 5 Stelle il futuro è sempre più un rebus (Di venerdì 25 settembre 2020) Che l’universo grillino sia ormai prossimo all’implosione lo evidenziano, ben più dei drammatici risultati ottenuti all’ultima tornata elettorale, le continue liti all’interno del Movimento sul futuro del Movimento stesso. Tutti invocano una svolta, nessuno sa bene quale sarebbe la migliore. E, nel frattempo, ci si muove in bande, gruppi agguerriti che guardano gli altri in cagnesco e adottano toni minacciosi quando c’è da confrontarsi. Vito Crimi, reggente di un partito allo sbaraglio, ha avuto prova di costa sta accadendo nel momento in cui si è presentato alla riunione dei gruppi parlamentari per elencare le possibili strade da percorrere da qui alle prossime settimane. Tra le ipotesi sul tavolo c’è l’elezione diretta del prossimo leader attraverso la canonica ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 25 settembre 2020) Che l’universo grillino sia ormai prossimo all’implosione lo evidenziano, ben più dei drammatici risultati ottenuti all’ultima tornata elettorale, le continue liti all’interno del Movimento suldel Movimento stesso.invocano una svolta,sa bene quale sarebbe la migliore. E, nel frattempo, ci si muove in bande, gruppi agguerriti che guardano gli altri in cagnesco e adottano toni minacciosi quando c’è da confrontarsi. Vito Crimi, reggente di un partito allo sbaraglio, ha avuto prova di costa sta accadendo nel momento in cui si è presentato alla riunione dei gruppi parlamentari per elencare le possibili strade da percorrere da qui alle prossime settimane. Tra le ipotesi sul tavolo c’è l’elezione diretta del prossimo leader attraverso la canonica ...

