Torna la paura a Parigi: attacco vicino alla ex sede di Charlie Hebdo (Di venerdì 25 settembre 2020) Potrebbero essere responsabili dell’attacco vicino alla ex sede di Charlie Hebdo le due persone fermate a Parigi: una, coperta di sangue, è stata bloccata alla Bastiglia e un’altra a poco distanza. Ancora da chiarire cosa accaduto questa mattina. L’attacco è avvenuto nella tarda mattinata a colpi di machete e ha provocato il ferimento di due persone in boulevard Richard Lenoir, nell’XI arrondissement, davanti all’ex redazione del giornale satirico dove, il 7 gennaio 2015, furono uccise 12 persone. Leggi su vanityfair (Di venerdì 25 settembre 2020) Potrebbero essere responsabili dell’attacco vicino alla ex sede di Charlie Hebdo le due persone fermate a Parigi: una, coperta di sangue, è stata bloccata alla Bastiglia e un’altra a poco distanza. Ancora da chiarire cosa accaduto questa mattina. L’attacco è avvenuto nella tarda mattinata a colpi di machete e ha provocato il ferimento di due persone in boulevard Richard Lenoir, nell’XI arrondissement, davanti all’ex redazione del giornale satirico dove, il 7 gennaio 2015, furono uccise 12 persone.

