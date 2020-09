‘This is Us’, un’amata attrice della nota serie tv è in dolce attesa (Di venerdì 25 settembre 2020) Cicogna in arrivo per Mandy Moore, amata protagonista di This is Us. L’attrice ha annunciato di essere in attesa di un bel maschietto e gli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram evidenziano tutta la felicità che lei e il marito musicista Taylor Goldsmith stanno provando in questi irripetibili momenti: Mandy e Taylor sono sposati dal 2018. Dopo il matrimonio con Ryan Adams finito nel 2015, due anni fa lei e Goldsmith hanno coronato il loro sogno d’amore con una cerimonia privata nel giardino di casa di lei, a Los Angeles, a cui hanno preso parte parenti e amici più stretti. La notizia della gravidanza arriva in un momento molto particolare per la carriera della Moore che è da poco tornata sul set per le riprese della quinta stagione di This is Us che ... Leggi su isaechia (Di venerdì 25 settembre 2020) Cicogna in arrivo per Mandy Moore, amata protagonista di This is Us. L’ha annunciato di essere indi un bel maschietto e gli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram evidenziano tutta la felicità che lei e il marito musicista Taylor Goldsmith stanno provando in questi irripetibili momenti: Mandy e Taylor sono sposati dal 2018. Dopo il matrimonio con Ryan Adams finito nel 2015, due anni fa lei e Goldsmith hanno coronato il loro sogno d’amore con una cerimonia privata nel giardino di casa di lei, a Los Angeles, a cui hanno preso parte parenti e amici più stretti. La notiziagravidanza arriva in un momento molto particolare per la carrieraMoore che è da poco tornata sul set per le ripresequinta stagione di This is Us che ...

