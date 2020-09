Stuprò minorenne a Reggio Calabria, latitante arrestato in Romania (Di venerdì 25 settembre 2020) commenta Un uomo romeno, ricercato per violenza sessuale in Italia, è stato arrestato dalla polizia della Romania nei pressi di Calnau, piccolo centro della regione della Muntenia. L'uomo era ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 settembre 2020) commenta Un uomo romeno, ricercato per violenza sessuale in Italia, è statodalla polizia dellanei pressi di Calnau, piccolo centro della regione della Muntenia. L'uomo era ...

