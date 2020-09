Smart Working: la pausa pranzo ideale in 5 mosse (Di venerdì 25 settembre 2020) L’ormai consolidato Smart Working che da qualche mese scandisce le giornate lavorative di molti italiani ha cambiato le abitudini dei lavoratori, pausa pranzo compresa. Se prima il dilemma era tra il pranzo fuori ufficio o la schiscetta portata da casa, la problematica più comune è ora trovare le giuste tempistiche per la preparazione di un piatto casalingo veloce, ma con il giusto bilanciamento tra gusto e salute, prediligendo alimenti alleati del nostro benessere, come il grano khorasan KAMUT®. “Ricco di proteine, vitamine e micro nutrienti il grano khorasan KAMUT® si differenzia dai grani moderni per ridurre fattori di rischio associati allo sviluppo di malattie cardiovascolari1 e diabete mellito di tipo 22: inserito all’interno di una dieta sana ed ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) L’ormai consolidatoche da qualche mese scandisce le giornate lavorative di molti italiani ha cambiato le abitudini dei lavoratori,compresa. Se prima il dilemma era tra ilfuori ufficio o la schiscetta portata da casa, la problematica più comune è ora trovare le giuste tempistiche per la preparazione di un piatto casalingo veloce, ma con il giusto bilanciamento tra gusto e salute, prediligendo alimenti alleati del nostro benessere, come il grano khorasan KAMUT®. “Ricco di proteine, vitamine e micro nutrienti il grano khorasan KAMUT® si differenzia dai grani moderni per ridurre fattori di rischio associati allo sviluppo di malattie cardiovascolari1 e diabete mellito di tipo 22: inserito all’interno di una dieta sana ed ...

