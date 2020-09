“RI-PESCATO”, al via l’iniziativa solidale di Intesa Sanpaolo e Banco Alimentare (Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – Dal mercato illegale al mercato solidale. È stato presentato oggi ai Mercati Agro-Alimentari Sicilia (MAAS) “Ri-Pescato”, il progetto di Intesa Sanpaolo e Banco Alimentare finalizzato al recupero e alla lavorazione del pesce sequestrato e alla sua distribuzione agli enti caritativi. L’obiettivo è assicurare che questo prodotto, altamente deperibile e allo stesso tempo con un elevato valore nutrizionale, sia destinato a chi vive situazioni di difficolta` sociale ed economica. La Sicilia la prima regione di sviluppo dell’iniziativa che si svolge grazie al lavoro congiunto di diversi soggetti: le Capitanerie di Porto siciliane, il MAAS – Mercati Agro- Alimentari Sicilia, la Societa` Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva, gli enti ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – Dal mercato illegale al mercato. È stato presentato oggi ai Mercati Agro-Alimentari Sicilia (MAAS) “Ri-Pescato”, il progetto difinalizzato al recupero e alla lavorazione del pesce sequestrato e alla sua distribuzione agli enti caritativi. L’obiettivo è assicurare che questo prodotto, altamente deperibile e allo stesso tempo con un elevato valore nutrizionale, sia destinato a chi vive situazioni di difficolta` sociale ed economica. La Sicilia la prima regione di sviluppo dell’iniziativa che si svolge grazie al lavoro congiunto di diversi soggetti: le Capitanerie di Porto siciliane, il MAAS – Mercati Agro- Alimentari Sicilia, la Societa` Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva, gli enti ...

