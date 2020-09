Raffaele Fitto positivo al coronavirus: è appena uscito dalla competizione elettorale (Di venerdì 25 settembre 2020) Comizi, incontri, appuntamenti elettorali. E poi ancora, conferenze stampa e interviste dopo l’election day. Molto spesso Raffaele Fitto è stato visto in televisione senza mascherina. Ora, Fitto positivo al coronavirus è la notizia del giorno, dopo l’annuncio dell’ex candidato governatore della regione Puglia (sconFitto da Michele Emiliano) sui social network. LEGGI ANCHE > Oltre Forza Italia e il PPE, ecco il progetto di Raffaele Fitto Fitto positivo al coronavirus, la sua dichiarazione «Solo io e mia moglie siamo risultati positivi anche se al momento senza sintomi. Continuerò ovviamente la quarantena fino a nuove indicazioni da parte delle ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 25 settembre 2020) Comizi, incontri, appuntamenti elettorali. E poi ancora, conferenze stampa e interviste dopo l’election day. Molto spessoè stato visto in televisione senza mascherina. Ora,alè la notizia del giorno, dopo l’annuncio dell’ex candidato governatore della regione Puglia (sconda Michele Emiliano) sui social network. LEGGI ANCHE > Oltre Forza Italia e il PPE, ecco il progetto dial, la sua dichiarazione «Solo io e mia moglie siamo risultati positivi anche se al momento senza sintomi. Continuerò ovviamente la quarantena fino a nuove indicazioni da parte delle ...

