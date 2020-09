Rafael Nadal si sbilancia | “Se vinco il tredicesimo Roland Garros raggiungo Federer a 20 Slam”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 25 settembre 2020)sie dichiara che vuole il. Se Rafa riuscisse a vincere ilOpen di Francia, amplierebbe il suo già meraviglioso record. In questo caso raggiungerebbe Roger Federe con 20 titoli del Grande Slam complessivamente vinti. “Negli Slam vai in partita sapendo che anche giocando il tuo miglior tennis, per tre o quattro ore, potrebbe non essere sufficiente per battere il tuo avversario. Voglio dire che devi raggiungere il tuo limite in ogni singolo match, in ogni singolo punto. In una partita su cinque set può accadere qualsiasi cosa“.si: “In corsa non ci sono solo io” Alla domanda sulla ...