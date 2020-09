Previsioni Meteo, si prospetta un’altra violenta ondata di maltempo per Sabato 3 e Domenica 4 Ottobre (Di sabato 26 settembre 2020) Previsioni Meteo – Sembra abbastanza assodato un temporaneo, seppure relativo miglioramento del tempo, a cavallo tra fine settembre e inizio Ottobre, quindi grosso modo verso metà settimana prossima. il fronte subtropicale stabilizzante, cercherà di riconquistare un po’ di spazi verso il Mediterraneo centrale, dopo il transito a est del possente vortice nordatlantico a carattere freddo. Non Attendiamoci, però, un miglioramento di quelli eclatanti. La pressione aumenterà certamente da martedì 29, già da lunedì 28 al Centro Nord, e tenderà gradualmente ad aumentare anche la temperatura, per via dell’influenza di correnti un po’ più miti occidentali e meridionali; ci sarà anche più sole, tuttavia non mancheranno ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020)– Sembra abbastanza assodato un temporaneo, seppure relativo miglioramento del tempo, a cavallo tra fine settembre e inizio, quindi grosso modo verso metà settimana prossima. il fronte subtropicale stabilizzante, cercherà di riconquistare un po’ di spazi verso il Mediterraneo centrale, dopo il transito a est del possente vortice nordatlantico a carattere freddo. Non Attendiamoci, però, un miglioramento di quelli eclatanti. La pressione aumenterà certamente da martedì 29, già da lunedì 28 al Centro Nord, e tenderà gradualmente ad aumentare anche la temperatura, per via dell’influenza di correnti un po’ più miti occidentali e meridionali; ci sarà anche più sole, tuttavia non mancheranno ...

