Notte internazionale della Luna: Moonwatch party anche al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria (Di venerdì 25 settembre 2020) Sabato 26 settembre alle ore 21:00, con l’undicesima edizione de “La Notte internazionale della Luna: Moonwatch party”, interessante esperienza che dal 2010 ha portato tutto il mondo ad osservare la Luna nella stessa serata, si conclude il programma delle iniziative inserite nel progetto “Terzo Festival calabrese dell’Astronomia: Sulla via dei Greci di Calabria a riveder le stelle – Il cielo come laboratorio di didattica, divulgazione, conservazione, recupero, conoscenza dei valori ambientali, culturali e paesaggistici della Calabria”. Il progetto è stato cofinanziato nell’ambito degli interventi della Regione per la valorizzazione del sistema ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) Sabato 26 settembre alle ore 21:00, con l’undicesima edizione de “La”, interessante esperienza che dal 2010 ha portato tutto il mondo ad osservare lanella stessa serata, si conclude il programma delle iniziative inserite nel progetto “Terzo Festival calabrese dell’Astronomia: Sulla via dei Greci dia riveder le stelle – Il cielo come laboratorio di didattica, divulgazione, conservazione, recupero, conoscenza dei valori ambientali, culturali e paesaggistici”. Il progetto è stato cofinanziato nell’ambito degli interventiRegione per la valorizzazione del sistema ...

reggiotv : Palnetario Reggio Calabria. Sabato 'La Notte internazionale della Luna: Moonwatch party' - RobertRobertof : @solojuventuss Me lo ricordo bene specialmente dalla notte dell'Heysel quando vennero oltraggiati i nostri tifosi .… - ClimateChangeE3 : RT @ESA_Italia: 26 settembre 2020 Notte Internazionale della Luna - Le pagine #ESA dedicate all'esplorazione lunare, per arrivare preparati… - vedanama : RT @ESA_Italia: 26 settembre 2020 Notte Internazionale della Luna - Le pagine #ESA dedicate all'esplorazione lunare, per arrivare preparati… - MassimoChiaram7 : RT @ESA_Italia: 26 settembre 2020 Notte Internazionale della Luna - Le pagine #ESA dedicate all'esplorazione lunare, per arrivare preparati… -

Ultime Notizie dalla rete : Notte internazionale Palnetario Reggio Calabria. Sabato 'La Notte internazionale della Luna: Moonwatch party Reggio TV Palnetario Reggio Calabria. Sabato 'La Notte internazionale della Luna: Moonwatch party

Reggio, giostre a luci spente: momenti di svago e divertimento per tutti i bambini VIDEO ...

La Notte della Luna: sabato 26 settembre, eventi in tutta Italia

Arriva l’appuntamento astronomico del mese per tutti gli appassionati di osservazione del cielo notturno e in particolare della Luna. Sabato 26 settembre torna “La Notte della Luna”, evento internazio ...

Reggio, giostre a luci spente: momenti di svago e divertimento per tutti i bambini VIDEO ...Arriva l’appuntamento astronomico del mese per tutti gli appassionati di osservazione del cielo notturno e in particolare della Luna. Sabato 26 settembre torna “La Notte della Luna”, evento internazio ...