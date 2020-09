Maltempo: neve in Trentino Alto Adige, -11 gradi in montagna (Di venerdì 25 settembre 2020) AGI – Prima nevicata della stagione sui rilievi del Trentino Alto Adige in quello che si può considerare l'inizio dell'autunno. La giornata è stata caratterizzata da temporali con grandine, neve attorno ai 1.500 metri e un brusco calo delle temperature. Sulla vetta di Cima Beltovo a 3.328 metri si registrano -11 gradi. Fiocchi bianchi al Brennero e a passo Resia. Chiusi per motivi di sicurezza i passi Lavazè e Rombo. Violento temporale a Merano con raffiche di vento a 100 chilometri orari che hanno sradicato alcuni alberi. Attimi di paura per un albero caduto su tre autovetture che ha coinvolto una donna e suo figlio di 3 anni: per loro fortunatamente ferite lievi. La centrale viabilità della Provincia Autonoma di Bolzano ha emesso un avviso per chi ... Leggi su agi (Di venerdì 25 settembre 2020) AGI – Prima nevicata della stagione sui rilievi delin quello che si può considerare l'inizio dell'autunno. La giornata è stata caratterizzata da temporali con grandine,attorno ai 1.500 metri e un brusco calo delle temperature. Sulla vetta di Cima Beltovo a 3.328 metri si registrano -11. Fiocchi bianchi al Brennero e a passo Resia. Chiusi per motivi di sicurezza i passi Lavazè e Rombo. Violento temporale a Merano con raffiche di vento a 100 chilometri orari che hanno sradicato alcuni alberi. Attimi di paura per un albero caduto su tre autovetture che ha coinvolto una donna e suo figlio di 3 anni: per loro fortunatamente ferite lievi. La centrale viabilità della Provincia Autonoma di Bolzano ha emesso un avviso per chi ...

