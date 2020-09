(Di venerdì 25 settembre 2020) Primo posticipole della quinta giornata di Ligue 1 che vede impegnato ildi Garcia contro il. Per la squadra di Pellissier dopo l’esordio positivo di Strasburgo sono arrivate tre sconfitte consecutive contro squadre sulla carta anche abbordabili. Il problema è come sono arrivate, con una prestazione che è stata ben peggiore di quel che … InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Lorient-Lione (domenica, ore 17): formazioni, quote, pronostici -

Nella 5° giornata di Ligue 1 occhi puntati su St’Etienne-Rennes, super sfida tra le due squadre che dopo 4 turni guardano tutti dall’alto con 10 punti. Il Lione di Garcia cerca il blitz in casa del Lo ...Prima si vende, poi si compra. Questo il mantra del mercato francese in tempi di pandemia. Peccato però che nessuno faccia il primo passo e così dal Psg in giù tutto rimane bloccato, o quasi. Insomma, ...