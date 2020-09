Le porte dello Shkendija sono troppo basse e Mourinho le fa cambiare prima della partita (Di venerdì 25 settembre 2020) I portieri del Tottenham di Mourinho avevano intuito che c’era qualcosa di strano. Entrati in campo per il riscaldamento s’erano ritrovati cresciuti, più alti del solito. E invece erano le porte dello stadio scelto dallo Shkendija per ospitare il terzo turno di qualificazione di Europa League contro il Tottenham: troppo basse. Mourinho un’occasione del genere non se la fa passare sotto i baffi. “Passano ore e ore e ore in porta e si rendono conto se la porta non ha la dimensione giusta”, ha spiegato poi quando giustificando la foto che lo immortala mentre misura a mano l’altezza della traversa. “Abbiamo chiesto al delegato UEFA di misurarla e sì, era 5 centimetri più bassa”. E ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 settembre 2020) I portieri del Tottenham diavevano intuito che c’era qualcosa di strano. Entrati in campo per il riscaldamento s’erano ritrovati cresciuti, più alti del solito. E invece erano lestadio scelto dalloper ospitare il terzo turno di qualificazione di Europa League contro il Tottenham:un’occasione del genere non se la fa passare sotto i baffi. “Passano ore e ore e ore in porta e si rendono conto se la porta non ha la dimensione giusta”, ha spiegato poi quando giustificando la foto che lo immortala mentre misura a mano l’altezzatraversa. “Abbiamo chiesto al delegato UEFA di misurarla e sì, era 5 centimetri più bassa”. E ...

Ultime Notizie dalla rete : porte dello Coronavirus, un contagiato al "Porte dello Jonio": adottate tutte le misure di sicurezza TarantoBuonaSera.it Nuove restrizioni a Parigi: solo 1000 spettatori al Roland Garros

L’annuncio del governo francese: il torneo dello Slam avrebbe dovuto ospitare 5000 spettatori, ma i nuovi numeri della pandemia hanno costretto alla riduzione Il numero di spettatori autorizzati ad as ...

Calcio. Ivrea e Rivarolese, esame trasferta

Porte chiuse sì, porte chiuse no. Comincia con ... Gli arancioni di mister Porrini andranno in valle d’Aosta sul campo dello Charvensod, formazione estromessa al primo turno dalla Coppa Italia ...

