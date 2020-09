La villa appartenuta a Modugno in vendita a Lampedusa (Di venerdì 25 settembre 2020) Nel blu dipinto di blu. Va bene per il cielo, ma anche per il mare... se si tratta di volare, oppure di nuotare. Da questo lembo straordinario di Lampedusa dove aveva tirato su casa, Domenico Modugno poteva fare tutto, un tuffo e un volo nella bellezza assoluta, in questa frontiera che è porta girevole tra Europa e Africa. Adesso la villa appartenuta al papà di "Volare" è in vendita. Il cantautore pugliese di nascita, siciliano per passione ed energia, negli anni '70 acquistò un rudere che si affacciava sulla spiaggia dei Conigli, facendone una splendida abitazione, con murature esterne in pietra a vista. La spiaggia dei Conigli è una delle più conosciute e più belle. La villa si trova all'interno della riserva naturale dell'isola, ... Leggi su agi (Di venerdì 25 settembre 2020) Nel blu dipinto di blu. Va bene per il cielo, ma anche per il mare... se si tratta di volare, oppure di nuotare. Da questo lembo straordinario didove aveva tirato su casa, Domenico Modugno poteva fare tutto, un tuffo e un volo nella bellezza assoluta, in questa frontiera che è porta girevole tra Europa e Africa. Adesso laal papà di "Volare" è in. Il cantautore pugliese di nascita, siciliano per passione ed energia, negli anni '70 acquistò un rudere che si affacciava sulla spiaggia dei Conigli, facendone una splendida abitazione, con murature esterne in pietra a vista. La spiaggia dei Conigli è una delle più conosciute e più belle. Lasi trova all'interno della riserva naturale dell'isola, ...

