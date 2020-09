“In un programma più consono”: Gabriel Garko gela Signorini. Ares Gate? Tutto rimandato a Verissimo: colpaccio della Toffanin (Di sabato 26 settembre 2020) Gabriel Garko ha rivelato “il segreto di Pulcinella”, come lui stesso lo ha definito, e lo ha fatto al Grande Fratello Vip. Ma allo stesso tempo ha rimandato tutte le spiegazioni a Verissimo, dove sarà ospite di Silvia Toffanin sabato 3 ottobre. Tra l'altro il coming out è stato solo sottinteso dall'attore, infatti Alfonso Signorini ha provato a strappargli qualcosa in più: “Ma qual è questo segreto di Pulcinella?”. Ma Garko lo ha fermato subito: “Ma lo devo spiegare proprio a te?”. A questo punto il conduttore lo ha assecondato: “Meglio spiegarlo in un programma più consono”. Che sarà Verissimo, con la Toffanin che ha messo a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020)ha rivelato “il segreto di Pulcinella”, come lui stesso lo ha definito, e lo ha fatto al Grande Fratello Vip. Ma allo stesso tempo hatutte le spiegazioni a, dove sarà ospite di Silviasabato 3 ottobre. Tra l'altro il coming out è stato solo sottinteso dall'attore, infatti Alfonsoha provato a strappargli qualcosa in più: “Ma qual è questo segreto di Pulcinella?”. Malo ha fermato subito: “Ma lo devo spiegare proprio a te?”. A questo punto il conduttore lo ha assecondato: “Meglio spiegarlo in unpiù consono”. Che sarà, con lache ha messo a ...

