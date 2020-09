In Inghilterra si stanno estinguendo gli osservatori. A porte chiuse non hanno più nulla da osservare (Di venerdì 25 settembre 2020) La crisi dovuta alla pandemia minaccia di decimare l’industria dello scouting del calcio inglese. Dall’Arsenal all’Everton, i grandi club stanno licenziando gli osservatori. Sono il primo ramo a saltare al momento dei tagli. Le partite a porte chiuse, scrive il Daily Mail, hanno tolto il “terreno di caccia” ai cacciatori di talenti. Alcuni club stanno risparmiando eliminando gli stipendi regolari ai liberi professionisti, mentre altri rendono superfluo il ruolo semplicemente non rinnovando i contratti. Altri ancora, invece, chiedono ai propri analisti interni, solitamente impiegati esclusivamente per analizzare gli avversari di volta in volta, di “osservare” i possibili nuovi acquisti grazie ai video. Prima della pandemia, in ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 settembre 2020) La crisi dovuta alla pandemia minaccia di decimare l’industria dello scouting del calcio inglese. Dall’Arsenal all’Everton, i grandi clublicenziando gli. Sono il primo ramo a saltare al momento dei tagli. Le partite a, scrive il Daily Mail,tolto il “terreno di caccia” ai cacciatori di talenti. Alcuni clubrisparmiando eliminando gli stipendi regolari ai liberi professionisti, mentre altri rendono superfluo il ruolo semplicemente non rinnovando i contratti. Altri ancora, invece, chiedono ai propri analisti interni, solitamente impiegati esclusivamente per analizzare gli avversari di volta in volta, di “” i possibili nuovi acquisti grazie ai video. Prima della pandemia, in ...

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra stanno Coronavirus, Ilaria Capua: “Spagna, Francia, Inghilterra stanno affrontando la seconda ondata. Il va ... Meteo Web I nomi celtici da cui trarre ispirazione per i vostri figli

Questi nomi celtici e gaelici provengono dall’Irlanda, dalla Scozia, dal Galles, dall’Inghilterra e dalle aree della Spagna settentrionale. I nomi celtici possono essere difficili da scrivere e ...

Nomi per bambini celtici maschili e femminili: quali scegliere

