Il M5S non decide, il Pd si prepara per l’elettorato ‘grillino’ (Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA – Il tempo è scaduto ma Vito Crimi, capo reggente del M5S, è contento per la decisione di allungare il brodo, pardon, i tempi per arrivare a designare il nuovo leader del Movimento. Infatti, dopo lo sfogatoio di ieri alla riunione dei gruppi parlamentari, alla fine si è deciso di cominciare un percorso di confronto a partire dai territori e poi… campa cavallo. Leggi su dire (Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA – Il tempo è scaduto ma Vito Crimi, capo reggente del M5S, è contento per la decisione di allungare il brodo, pardon, i tempi per arrivare a designare il nuovo leader del Movimento. Infatti, dopo lo sfogatoio di ieri alla riunione dei gruppi parlamentari, alla fine si è deciso di cominciare un percorso di confronto a partire dai territori e poi… campa cavallo.

AMorelliMilano : STELLE CADENTI. #M5S per esistere farà la ruota di scorta del #PD. Tradisce le promesse e governa male: la gente gl… - M5S_Europa : #CETA: le procedure di controllo della carne che entra in #Europa dal #Canada non funzionano. Di fatto, significa c… - AndreaMarcucci : Io, al contrario di Beppe #Grillo, credo fortemente nella centralità del Parlamento nella nostra democrazia. La bat… - Ginorossi1967 : @LaVeritaWeb Ormai non serve alzare la voce... il m5s non esiste più...può dare solo gli ultimi colpi di coda.... - mikid67 : RT @barbarajerkov: riassumendo la giornata M5S: all'assemblea dei parlamentari non gli si è presentato nessuno di quelli che contano. non h… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S non M5S, in 8 rischiano l'espulsione per il No al referendum la Repubblica Il Pd ha perso in tutte le Regioni. La Meloni incastra "tv e giornali di regime"

La Meloni non ci sta: "Da giorni TV e giornali di regime parlano di vittoria PD alle regionali. Peccato i numeri dicano che sia calato in TUTTE le Regioni al voto. Ma la sinistra è così: piega la ...

CULTURA- “Convenzione del Faro” On. Testamento (M5S) “E’ una ratifica che promuove il dialogo tra culture differenti”

CAMPOBASSO – l,’on. Rosa Alba Testamento del M5S è intervenuta nel confronto in aula sulla “Ratifica della Convenzione di Faro spiegando che tanto “significa promuovere il confronto, il dialogo e la ...

La Meloni non ci sta: "Da giorni TV e giornali di regime parlano di vittoria PD alle regionali. Peccato i numeri dicano che sia calato in TUTTE le Regioni al voto. Ma la sinistra è così: piega la ...CAMPOBASSO – l,’on. Rosa Alba Testamento del M5S è intervenuta nel confronto in aula sulla “Ratifica della Convenzione di Faro spiegando che tanto “significa promuovere il confronto, il dialogo e la ...