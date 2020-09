Grande Fratello Vip 5 quarta puntata | nominati | incontri speciali e lacrime

(Di sabato 26 settembre 2020) LadelVip 5 è stata molto attesa dai telespettatori. Sono diverse le emozioni provate dai concorrenti della Casa. In particolare, il pubblico di Canale 5 era curioso di rivedere Gabriel Garko sul piccolo schermo. La, in onda questo venerdì 25 settembre 2020, ha visto nuovamente protagonista Adua Del Vesco, … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Abbiamo ascoltato la storia di Denis, uguale a quella di tanti ragazzi e ragazze. Online e offline. Grande Fratello… - LegaSalvini : LORELLA CUCCARINI RISPONDE AGLI INSULTI DI ZORZI: 'IO UNA STR*** OMOFOBA?', ASFALTATO SUL 'POLITICAMENTE CORRETTO' - zazoomblog : Grande Fratello Vip 5 quarta puntata 25 settembre 2020: nominati Adua Franceska Fulvio e Massimiliano - #Grande… - longwayfromMike : Scusate però vorrei che il grande fratello spiegasse perché Gabriel Garko fosse li questa sera , perché mi sembra i… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Tutti contro tutti al Grande Fratello Vip. In questa settimana sono volate parole grosse. A partire da Tommaso Zorzi che non sembra proprio sopportare Franceska Pepe. Sin dal suo ingresso i due non si ...Sono passati pochi giorni dall'ingresso dei concorrenti nella casa del Grande Fratello ma sembra che tra due di loro sia già nato un fortissimo feeling. Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci stan ...