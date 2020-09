Esclusiva: Modena, in arrivo l’attaccante Costantino dalla Triestina (Di venerdì 25 settembre 2020) Un nuovo attaccante per il Modena. Siamo in dirittura d’arrivo per Rocco Costantino, classe 1990, in uscita dalla Triestina. Costantino ha un contratto in scadenza con il suo attuale club, firmerà un biennale per il Modena. Siamo ormai ai dettagli. Foto: Facebook Modena L'articolo Esclusiva: Modena, in arrivo l’attaccante Costantino dalla Triestina proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 25 settembre 2020) Un nuovo attaccante per il. Siamo in dirittura d’per Rocco, classe 1990, in uscitaha un contratto in scadenza con il suo attuale club, firmerà un biennale per il. Siamo ormai ai dettagli. Foto: FacebookL'articolo, inl’attaccanteproviene da Alfredo Pedullà.

Fanno scoprire sia a modenesi sia a turisti angoli di storia: consentono di visitare luoghi legati alla vita di Lodovico Antonio Muratori, o portano ad ammirare palazzi e sontuose dimore di personaggi ...

"Helicotrema", il Festival dell'audio registrato arriva a Modena a La Fratellanza

Da qualche anno le iniziative culturali del centro culturale OvestLab, gestito dalle associazioni Amigdala e Archivio Architetto Cesare Leonardi trovano casa nel campo di atletica de La Fratellanza, s ...

