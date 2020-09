E' bufera per un testo scolastico con "vignetta razzista", l'editore si scusa (Di venerdì 25 settembre 2020) AGI - Ricomincia la scuola, si sfoglia il libro di testo ed ecco le prime 'sorprese'. Nella pagina che racconta l'inizio dell'anno scolastico c'è la bimba che vuole "disegnare con i pennarelli", l'alunno che vuole "andare sempre in giardino per la ricreazione" e il bimbo di colore che dice "io vuole imparare l'italiano", con tanto di errore grammaticale. E scoppia la polemica, con gli insegnanti che hanno chiesto di ritirare il testo, ovvero il manuale di letture "Le avventure di Leo" per la classe di seconda elementare edito dal Gruppo Editoriale Raffaello. L'editore ha corretto il tiro annunciando di aver già avviato la modifica della pagina. "Il Gruppo Editoriale Raffaello - ha fatto sapere - è da sempre molto attento a tematiche quali l'inclusione, l'interculturalità e l'ascolto delle ... Leggi su agi (Di venerdì 25 settembre 2020) AGI - Ricomincia la scuola, si sfoglia il libro died ecco le prime 'sorprese'. Nella pagina che racconta l'inizio dell'annoc'è la bimba che vuole "disegnare con i pennarelli", l'alunno che vuole "andare sempre in giardino per la ricreazione" e il bimbo di colore che dice "io vuole imparare l'italiano", con tanto di errore grammaticale. E scoppia la polemica, con gli insegnanti che hanno chiesto di ritirare il, ovvero il manuale di letture "Le avventure di Leo" per la classe di seconda elementare edito dal Gruppo Editoriale Raffaello. L'ha corretto il tiro annunciando di aver già avviato la modifica della pagina. "Il Gruppo Editoriale Raffaello - ha fatto sapere - è da sempre molto attento a tematiche quali l'inclusione, l'interculturalità e l'ascolto delle ...

In un manuale di seconda elementare l'immagine di un bimbo di colore che dice "io vuole imparare l'italiano", con tanto di errore grammaticale. La casa editrice: "Abbiamo modificato la pagina"

In un manuale di seconda elementare l'immagine di un bimbo di colore che dice "io vuole imparare l'italiano", con tanto di errore grammaticale. La casa editrice: "Abbiamo modificato la pagina"