Corona virus: Italia, 47718 attualmente positivi a test (+938 in un giorno) con 35801 decessi (20) e 222716 guariti (954). Totale di 306235 casi (1912) Dati della protezione civile (Di venerdì 25 settembre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile.

