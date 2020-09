Claudio Ranieri, la conferenza stampa pre Sampdoria-Benevento (Di venerdì 25 settembre 2020) Nella conferenza stampa tenuta il 24 settembre 2020, il tecnico dei doriani è intervenuto sul canale ufficiale della squadra genovese. Claudio Ranieri ha parlato della gara e dei possibili titolari. Ricordiamo che la partita è in programma sabato 26 settembre alle ore 18.00 e si giocherà allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Le parole di Claudio Ranieri sul Benevento Il tecnico ha parlato della squadra campana, ricordando che è una squadra che ha vinto con largo anticipo lo scorso campionato di Serie B. Inoltre spera che gli errori commessi all’esordio contro la Juventus possano essere uno stimolo per portare a casa il risultato. Affronteremo una squadra che ha stravinto il campionato di Serie B, è in fiducia ma noi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 25 settembre 2020) Nellatenuta il 24 settembre 2020, il tecnico dei doriani è intervenuto sul canale ufficiale della squadra genovese.ha parlato della gara e dei possibili titolari. Ricordiamo che la partita è in programma sabato 26 settembre alle ore 18.00 e si giocherà allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Le parole disulIl tecnico ha parlato della squadra campana, ricordando che è una squadra che ha vinto con largo anticipo lo scorso campionato di Serie B. Inoltre spera che gli errori commessi all’esordio contro la Juventus possano essere uno stimolo per portare a casa il risultato. Affronteremo una squadra che ha stravinto il campionato di Serie B, è in fiducia ma noi ...

