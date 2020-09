Bastava un’immagine per violare il profilo di un utente su Instagram

Leggi su wired

(Di venerdì 25 settembre 2020).(Photo by Chesnot/Getty Images)Una vulnerabilità diha potenzialmente esposto gli utenti a delle violazioni dell’account. I ricercatori di sicurezza di Check Point Research hanno scoperto che un aggressore avrebbe potuto, tramite l’invio di un’immagine contenente un codice malevolo, prendere il controllo deldi untrasformando così il telefono del bersaglio in uno strumento di spionaggio. Check Point Research ha spiegato che la vulnerabilità riguardava il modo in cuileggeva la libreria delle fotografie sul dispositivo dove è installato. Agli aggressori sarebbe bastato inviare un’immagine malevola modificata ad arte tramite email, WhatsApp o qualsiasi altra piattaforma utile per scambiare contenuti ...