Ballando con le stelle, i Ricchi e Poveri ospiti della seconda puntata (Di venerdì 25 settembre 2020) Dopo la reunion a Sanremo 2020, i Ricchi e Poveri tornano ospiti in tv nella composizione originaria con Marina Occhiena ospiti di "Ballando con le stelle" Andrà in onda domani sera, a partire dalle 20.35 su Raiuno, la seconda puntata della quindicesima edizione di "Ballando con le stelle", il dance-show condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli. Accanto alla gara classica tra le 13 coppie formate da un vip e un maestro di ballo professionista, in pista ci sarà spazio anche per i cosiddetti "ballerini per una notte", ospiti dal mondo dello spettacolo, della cultura o dello sport, che con la loro ...

