Ambra Lombardo dal chirurgo dopo il GF | “Devo farmi il seno | si è rimpicciolito”

Leggi su giornal

(Di venerdì 25 settembre 2020)torna dale spiega perché per la seconda volta ha deciso di rifarsi il, lasciando tutti molto sorpresi. Nessuno infatti, si sarebbe mai aspettato le confessioni della ex partecipante al Grande Fratello che,essersi rifatta iluna prima volta ha dichiarato di aver visto dei cambiamenti drastici e un rimpicciolito senza un presunto motivo. Le dichiarazioni dilasciato i suoi fan molto perplessi e durante l’intervista al settimanale DiPiù Tv la professoressa spiega realmente le sue intenzioni ma soprattutto quello che realmente è successo in questo ultimo periodo. Quali sono state le sue affermazioni?torna dal ...