Adua Del Vesco anoressica a causa dell'Ares Gate, Fulvio Abbate: "Dimagrisci" e il web insorge

Adua Del Vesco, grande protagonista dell'AresGate insieme a Massimiliano Morra, ha recentemente dichiarato di soffrire di anoressia. Nelle ultime ore non sono affatto piaciute le esternazioni di Fulvio Abbate sul tema e ora il popolo del web, che non perde un attimo del Grande Fratello Vip 5, è tutto contro di lui.

"Ti vedi grossa? Dimagrisci", il web contro Fulvio Abbate

Adua Del Vesco ha avuto un passato non proprio facile. Ha sofferto di anoressia ed era arrivata a pesare 32 chili. Durante una chiacchierata con i compagni di avventura, l'attrice ha svelato di "vedersi grossa" per tutta risposta Fulvio Abbate, forse ignaro dei problemi avuti dalla 27enne ...

