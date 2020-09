Secondo Boris Johnson in UK ci sono più contagi che in Italia perché loro amano troppo la libertà (Di giovedì 24 settembre 2020) Secondo Boris Johnson in UK. “C’è un’importante differenza tra il nostro Paese e tanti altri Stati nel mondo. E cioè che noi amiamo la libertà. Per questo è molto difficile per il popolo inglese obbedire in modo uniforme alla linee guida così come sarebbe necessario”: così il premier britannico Boris Johnson risponde a una domanda sul perché nel Regno Unito si stiano registrando così tanti nuovi casi di coronavirus rispetto ad altri Paesi, tra cui ad esempio l’Italia. Secondo Boris Johnson in Gran Bretagna si contano così tanti contagi perché i cittadini amano troppo la ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 24 settembre 2020)in UK. “C’è un’importante differenza tra il nostro Paese e tanti altri Stati nel mondo. E cioè che noi amiamo la libertà. Per questo è molto difficile per il popolo inglese obbedire in modo uniforme alla linee guida così come sarebbe necessario”: così il premier britannicorisponde a una domanda sul perché nel Regno Unito si stiano registrando così tanti nuovi casi di coronavirus rispetto ad altri Paesi, tra cui ad esempio l’in Gran Bretagna si contano così tantiperché i cittadinila ...

