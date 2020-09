Roberta Ragusa, nozze in arrivo per Antonio Logli e Sara Calzolaio (Di giovedì 24 settembre 2020) Antonio Logli fa la proposta di matrimonio all’amante Sara Calzolaio a nove anni quasi dalla morte di Roberta Ragusa. Sono passati quasi 9 anni dalla tragedia che ha visto come vittima Roberta Ragusa, la giovane donna di cui ad oggi non si è ancora rinvenuto il corpo. Antonio Logli, il marito della vittima, si trova … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 24 settembre 2020)fa la proposta di matrimonio all’amantea nove anni quasi dalla morte di. Sono passati quasi 9 anni dalla tragedia che ha visto come vittima, la giovane donna di cui ad oggi non si è ancora rinvenuto il corpo., il marito della vittima, si trova … L'articolo proviene da YesLife.it.

ilriformista : #RobertaRagusa, #Logli sposerà l’amante Sara Calzolaio: la proposta in carcere con l’anello di plastica - repubblica : Firenze, si sposa con l'ex amante Antonio Logli, condannato a 20 anni per l'omicidio della moglie Roberta Ragusa [d… - repubblica : Firenze, si sposa con l'ex amante Antonio Logli, condannato a 20 anni per l'omicidio della moglie Roberta Ragusa - infoitinterno : Roberta Ragusa, il marito in carcere sposerà l'amante Sara Calzolaio - infoitinterno : Roberta Ragusa, il marito Logli sposerà l'amante Sara Calzolaio. Lei: «Vorrei diventare mamma» -