Pjanic: «Al Barcellona c’è tutto per vincere. Suarez? Una grande perdita per lo spogliatoio» (Di giovedì 24 settembre 2020) Pjanic: «Al Barca meno tattica, ma più qualità tecnica. Abbiamo tanta voglia di vendicare il 2-8…» Miralem Pjanic è stato intervistato dal portale spagnolo Sport. L’ex numero 5 della Juve ha affrontato numerosi temi: PRIMI GIORNI AL BARCA – «Sfortunatamente non ho potuto prendere parte agli allenamenti prima a causa Covid, ma le cose stanno andando molto bene. All’inizio mi sono allenato da solo e poi con la squadra. Fisicamente sto lavorando duramente per prepararmi il prima possibile. Sto cercando di adattarmi alla squadra e allo spogliatoio, imparare la lingua, comunicare con i miei compagni di squadra. Le prime impressioni sono molto buone. Non vedo l’ora che inizi la stagione, spero che sia un buon anno» SUL TRASFERIMENTO AL BARCA ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020): «Al Barca meno tattica, ma più qualità tecnica. Abbiamo tanta voglia di vendicare il 2-8…» Miralemè stato intervistato dal portale spagnolo Sport. L’ex numero 5 della Juve ha affrontato numerosi temi: PRIMI GIORNI AL BARCA – «Sfortunatamente non ho potuto prendere parte agli allenamenti prima a causa Covid, ma le cose stanno andando molto bene. All’inizio mi sono allenato da solo e poi con la squadra. Fisicamente sto lavorando duramente per prepararmi il prima possibile. Sto cercando di adattarmi alla squadra e allo, imparare la lingua, comunicare con i miei compagni di squadra. Le prime impressioni sono molto buone. Non vedo l’ora che inizi la stagione, spero che sia un buon anno» SUL TRASFERIMENTO AL BARCA ...

