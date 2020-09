Pescara, c’è Bellanova in prestito dall’Atalanta (Di giovedì 24 settembre 2020) L’Atalanta ha ufficializzato la cessione di Raoul Bellanova al Pescara, a titolo temporaneo. Difensore classe 2000, è cresciuto nelle giovanili del Milan e sarà presto a disposizione di Oddo. Sempre ai biancoazzurri, ieri, la cessione in prestito di Christian Capone, attaccante classe ’99. Foto: Instagram personale L'articolo Pescara, c’è Bellanova in prestito dall’Atalanta proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 settembre 2020) L’Atalanta ha ufficializzato la cessione di Raoulal, a titolo temporaneo. Difensore classe 2000, è cresciuto nelle giovanili del Milan e sarà presto a disposizione di Oddo. Sempre ai biancoazzurri, ieri, la cessione indi Christian Capone, attaccante classe ’99. Foto: Instagram personale L'articolo, c’èindall’Atalanta proviene da Alfredo Pedullà.

SirDistruggere : Lockdown all’italiana, il nuovo criticatissimo film di Enrico Vanzina. In uno spezzone andato in onda al Tg5 c’è q… - clikservernet : Pescara, c’è Bellanova in prestito dall’Atalanta - Noovyis : (Pescara, c’è Bellanova in prestito dall’Atalanta) Playhitmusic - - sportli26181512 : Arbitri di B, Frosinone-Empoli a Manganiello. Lecce-Pordenone, c'è Giua: Rese note le designazioni della 1ª giornat… - CalcioNews24 : Hellas Verona, Bocchetti verso la Serie B: c’è il Pescara -

Ultime Notizie dalla rete : Pescara c’è Inci: l' etichetta dei cosmetici el' allergia al nichel, Life Style Italia abruzzo independent