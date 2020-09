Per il Governo sul 5G "l'indipendenza tecnologica in Ue prioritaria" (Di giovedì 24 settembre 2020) AGI - Rafforzare il sistema di difesa e sicurezza nazionale rispetto ai servizi di comunicazione 5G. Questo l'obiettivo che ha portato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a riunire a Palazzo Chigi ministri e capidelegazione dei partiti di Governo, secondo quanto si apprende da fonti di Governo. "Appare assolutamente prioritario perseguire una strategia di indipendenza tecnologica nell'ambito dell'Unione europea", fanno presente le stesse fonti, "con pieno impegno del Governo italiano a operare per assicurare il più pieno coordinamento delle varie iniziative europee adottate sia a livello legislativo sia a livello di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche". Per il Governo è "necessario rafforzare livello protezione contro rischi" ... Leggi su agi (Di giovedì 24 settembre 2020) AGI - Rafforzare il sistema di difesa e sicurezza nazionale rispetto ai servizi di comunicazione 5G. Questo l'obiettivo che ha portato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a riunire a Palazzo Chigi ministri e capidelegazione dei partiti di, secondo quanto si apprende da fonti di. "Appare assolutamente prioritario perseguire una strategia dinell'ambito dell'Unione europea", fanno presente le stesse fonti, "con pieno impegno delitaliano a operare per assicurare il più pieno coordinamento delle varie iniziative europee adottate sia a livello legislativo sia a livello di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche". Per ilè "necessario rafforzare livello protezione contro rischi" ...

