Milan, se salta Nastasic è pronta l'alternativa (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Milan prosegue la trattativa con lo Schalke 04 per Nastasic: il difensore può essere un rinforzo per il tecnico Pioli Il Milan non molla la presa su Matija Nastasic, che potrebbe diventare il prossimo rinforzo per il pacchetto arretrato del tecnico Stefano Pioli. Come riportato da Sky Sport, lo Schalke 04 ha aperto al prestito con diritto di riscatto. La società rossonera valuta l'ex Fiorentina, la cui alternativa è rappresentata da Nordi Mukiele del Lipsia, il quale costa 20 milioni di euro.

