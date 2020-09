Milan | Colombo | “Segnare a San Siro emozione unica | voglio restare a lungo qui”

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 settembre 2020) “Segnare a Sanin Europa è un’, ho lavorato per questo e c’è ancora da lavorare. Non ho ancora fatto niente, sono contento per questo gol e per il passaggio del turno”. Lo ha detto l’attaccante del, Lorenzo, al termine del match vinto per 3-2 contro il Bodo/Glimt anche grazie a una rete del giovane centravanti schierato titolare al posto di Ibrahimovic fermato dal coronavirus: “Era una grande occasione stasera per me, per dimostrare tutto il lavoro fatto per arrivare fino a qua. Volevo giocare per la squadra – spiega ai microfoni di Dazn – ci voleva una prestazione del gruppo per superare il turno. Adesso recuperiamo, domenica c’è il Crotone: ma stasera siamo contenti”. A diciotto anni il ...