Mendicante al semaforo compra un gratta e vinci e la sua vita cambia di colpo Tiziano è disoccupato da anni

(Di giovedì 24 settembre 2020) Quando la fortuna aiuta chi deve aiutare! Un uomo,da qualche anno e ‘mascotte’ degli automobilisti alai quali chiedeva l’elemosina dopo uno show con il suo cappellino, ha vinto 300mila euro con unda 5 euro. La giocata fortunata è stata effettuata il 16 agosto scorso da un distributore automatico, ha fatto sapere la proprietaria della Tabaccheria delle Logge di Viale Verdi a Jesi (Ancona). L’uomo, un 60enne, ha riscosso il premio in questi giorni e ha voluto subito dare un segno della propria riconoscenza presentandosi oggi in tabaccheria con un cospicuo assegno. Nel frattempo si è tagliato la barba e accorciato i capelli lunghi, un look con il quale era noto a tutta la città; ma si è presentato in tabaccheria con lo stesso sorriso ...